Навіть без Мессі. МЛС оновила рекорд відвідуваності на дербі Лос-Анджелеса

Дербі Міста Янголів провели в передмісті Лос-Анджелеса – Пасадіні. Ареною протистояння обрали мультиспортивний стадіон "Роуз Боул".

Матч "Лос-Анджелеса" проти "Гелаксі" відвідали 82110 уболівальників. Попередній рекорд протримався трохи більше року. Навесні 2022-го на домашній поєдинок "Шарлотта" проти тих же "галактікос" прийшли 74479 глядачів.

Зростання інтересу до МЛС цього літа отримало додатковий імпульс. У червні "Інтер Маямі" оголосив про перехід семиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі. "Чаплі" вже розширюють домашній стадіон, але навіть після реконструкції арена вміщуватиме лише 22 тисячі.

Дербі Лос-Анджелеса завершилося перемогою "Гелаксі" (2:1). Після поразки "Лос-Анджелес" опустився на 3-тє місце Західної конференції МЛС. Натомість "Гелаксі" йде на передостанній, 13-й сходинці.