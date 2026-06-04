RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зачем Зеленский написал письмо Путину: детали от источника РБК-Украина

22:36 04.06.2026 Чт
2 мин
На кого, кроме российского диктатора, рассчитано письмо президента Украины?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Идея написать письмо российскому диктатору Владимиру Путину появилась у президента Владимира Зеленского недавно. И на это есть свои причины.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в команде украинского президента.

"Президент это придумал перед началом форума в Петербурге и накануне некоторых его встреч в Европе", - сказал собеседник РБК-Украина.

Что же касается того, что Путин вряд ли конструктивно отреагирует на предложение Зеленского сесть за стол переговоров и договориться о мире, учитывая его последние заявления, то в команде президента относятся к этому спокойно.

"Пусть говорит. Путин увидит там одно, россияне - другое, партнеры - третье. Важно, что содержание письма идет в Россию, прежде всего к тем группам там, которые имеют влияние", - отметил источник РБК-Украина.

Читайте также: Зеленский написал открытое письмо Путину

Письмо Путину от Зеленского

Вечером 4 июня на сайте Офиса президента опубликовали открытое письмо Зеленского к Путину. В письме украинский президент предлагает диктатору встретиться в третьей стране, чтобы договориться о долговременном мире.

По словам Зеленского, Украина готова прекратить огонь на время этих переговоров. Также украинская сторона предлагает обменять пленных в формате "всех на всех", что стало бы весомым прологом к окончанию войны.

Подробнее о содержании письма читайте в отдельном материале РБК-Украина. Украина передаст письмо РФ через дипломатические каналы.

Напомним, в Кремле заявили, что уже видели письмо Зеленского, но Путину еще не показывали. В то же время в Кремле ответили, где готовы встретиться с Зеленским.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныМирные переговоры