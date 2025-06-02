Зачем Украине множественное гражданство: что говорят в Кабмине

В Украине впервые на законодательном уровне планируют урегулировать вопрос множественного гражданства. Соответствующие положения содержит законопроект №11469, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства национального единства Украины.
По словам вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова, сегодня множественное гражданство признают более 130 стран мира (включая большинство стран Европейского Союза).
При этом почти 90% украинцев за рубежом находятся в странах, где разрешено множественное гражданство.
В министерстве объясняют: законопроект был разработан как ответ на вызовы демографии и безопасности, а также на необходимость сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства.
"Внедрение множественного гражданства позволит восстановить и сохранить связь с миллионами украинцев по всему миру. Также это один из важных инструментов, который позволит нам сохранить будущее украинской нации", - отметил Чернышов.
По его мнению, "каждый украинец, где бы он ни был, получит пользу от принятия и внедрения закона о множественном гражданстве".
Уточняется, что Украина "не придумывает чего-то принципиально нового", а лишь "гармонизирует законодательство с демократическим миром".
"Если это возможно в Канаде, Германии, Израиле, Польше, это должно быть возможным и у нас. Учитывая глобализационные процессы, все больше демократических стран позволяют множественное гражданство. Время Украине сделать свой шаг", - считает министр.
Он напомнил, что десятки тысяч украинцев уже имеют несколько гражданств (без надлежащего правового регулирования), поэтому законопроект №11469 просто "признает на законодательном уровне реальность, которая уже существует" и создаст "четкие, контролируемые условия вместо серого поля".
Чернышов рассказал, что проект закона не предусматривает "паспорт для всех", а "механизм для своих, украинцев".
"Закон устанавливает квалификационные требования, а Кабмин в дальнейшем утвердит перечень стран, с которыми разрешено множественное гражданство, что защитит государство от злоупотреблений", - объяснил он.
Так, для граждан Украины законопроект предусматривает:
Между тем для граждан других стран законопроект предусматривает:
В завершение в министерстве подчеркнули, что для обеих категорий устанавливается четкое правило: лицо, имеющее другой паспорт, но являющееся гражданином Украины, на территории Украины признается только как гражданин Украины.
Напомним, множественное гражданство - это статус, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран - по законам этих стран. В то же время статья 4 нашей Конституции определяет, что в Украине существует единое гражданство.
Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку идеи внедрения множественного гражданства еще в октябре 2023 года (хотя впервые об этом вопросе власть заговорила еще до полномасштабного вторжения РФ).
Уже вскоре - в январе 2024 года - с инициативой о введении множественного гражданства в Украине выступил президент Владимир Зеленский.
В декабре 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект о введении в Украине института множественного гражданства в первом чтении (за основу).
Между тем министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что правительство страны работает над законом о множественном гражданстве, и он может быть готов уже к концу 2025 года.
Читайте также, почему некоторые критикуют закон о множественном гражданстве и какие опасения он вызывает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.