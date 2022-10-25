RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зачем России Крым? Данилов рассказал, что будет в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Каховская дамба была заминирована российской армией с применением "огромного количества взрывчатки". В случае ее подрыва захваченный Крым останется без воды минимум на 10 лет, но в таком случае становится непонятным, зачем вообще РФ нужен полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета нацбезопасности Алексей Данилов изданию Sky News.

"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - сказал он.

Как сообщалось, более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления в случае, если россияне примут решение взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине