Зачем России Крым? Данилов рассказал, что будет в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС

Каховская дамба была заминирована российской армией с применением "огромного количества взрывчатки". В случае ее подрыва захваченный Крым останется без воды минимум на 10 лет, но в таком случае становится непонятным, зачем вообще РФ нужен полуостров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета нацбезопасности Алексей Данилов изданию Sky News.
"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - сказал он.
Как сообщалось, более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления в случае, если россияне примут решение взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.
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