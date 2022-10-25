Зачем России Крым? Данилов рассказал, что будет в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС

Каховская дамба была заминирована российской армией с применением "огромного количества взрывчатки". В случае ее подрыва захваченный Крым останется без воды минимум на 10 лет, но в таком случае становится непонятным, зачем вообще РФ нужен полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета нацбезопасности Алексей Данилов изданию Sky News.

"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - сказал он.