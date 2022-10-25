UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навіщо Росії Крим? Данілов розповів, що буде у разі підриву греблі Каховської ГЕС

Фото: секретарь СНБО Алексей Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Каховська дамба була замінована російською армією із застосуванням "величезної кількості вибухівки". У разі її підриву захоплений Крим залишиться без води щонайменше на 10 років, але в такому разі стає незрозумілим, навіщо взагалі РФ потрібен півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова виданню Sky News.

"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням у Криму пропаде років на 10-15, а може, і назавжди. Тоді постає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - сказав він.

Як повідомлялось, понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення у разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні