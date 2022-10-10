Зачем россияне массово обстреляли Украину: эксперт назвал возможные причины

"Они нашли повод для очередной эскалации - это то, что обвиняют Украину в подрыве Крымского моста, что, как мне кажется, на самом деле все же спецоперация ФСБ для того, чтобы продолжать эскалацию. Ну и второе - понятно, что на фоне неудач, которые подвергается российской армии на фронтах, они очень сильно опасаются последствия того, что могут потенциально потерять Херсон, потерять населенные пункты на Востоке, в частности", - пояснил эксперт.

Как напомнил Мусиенко, на днях в России сменился командующий оккупационными войсками. Им стал командующий авиацией генерал Сергей Суровикин. По мнению Мусиенко, новый командующий не смог придумать ничего лучше, чем нанесение массовых ракетных ударов, чтобы исправить ситуацию на фронтах.

"Это такой способ выслужиться перед Путиным, получить какие-то там дивиденды, потому что практика такова, что за эту войну и эту полномасштабную агрессию российское командование не достигало ничего, никаких военных побед и достижений", - сказал он.