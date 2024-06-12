ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь вовлечена в российскую кампанию по депортации украинских детей, - ISW

Среда 12 июня 2024 06:32
UA EN RU
Беларусь вовлечена в российскую кампанию по депортации украинских детей, - ISW Фото: к деянием РФ причастен в том числе Лукашенко (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают причастность к незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их перевоспитанию по белорусским программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 10 июня председатель российско-белорусской гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ встретился в Минске с группой из 32 украинских детей из оккупированного Мелитополя.

На встрече он заявил, что организация "Союз" сотрудничала с оккупационной администрацией Запорожской области для организации поездки и подчеркнула "патриотическое воспитание" детей во время их визита в Беларусь. Как сообщается, такое "патриотическое воспитание" включает в себя обучение детей военной истории России и Беларуси в рамках кремлевской трактовки Второй мировой войны.

Несмотря на эту информацию, аналитики ISW уже давно пришли к выводу, что Беларусь причастна к российским деяниям.

"ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, непосредственно вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей", – резюмировали эксперты.

Напомним, 6 июня 2024 года Украина вернула с временно оккупированных территорий троих детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия может передать Беларуси бригадный комплект "Искандеров". В частности, в Осиповичах (военный городок) начали строительство двух хранилищ для военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дети войны Дети
NEWS
Ракетная атака на Киев: что говорят в КГВА о последствиях
Ракетная атака на Киев: что говорят в КГВА о последствиях
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине