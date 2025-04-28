Зачем Россия именно сейчас показала солдат КНДР, и при чем тут Трамп: ответ политолога

Минобороны России впервые показало на видео солдат КНДР, которые воюют против Украины. Это демонстрация силы со стороны Кремля, а еще своеобразное послание президенту США Дональду Трампу.

По словам Фесенко, демонстрация солдат КНДР на стороне России - это сознательная игра со стороны Кремля на поднятие ставок.

"На самом деле это не казус. Это демонстрация. Видите? Вы думаете, что мы хотим закончить войну? Нет. Вот у нас есть резерв. Северокорейцы хорошо себя проявили в боях в Курской области. Ну и такой намек, что мы можем договориться, что еще несколько десятков тысяч северокорейцев будут воевать", - пояснил политолог.

Знак для Трампа

Кроме демонстрации силы и резервов, Путин намекает таким образом Трампу, что он может быть ему полезным, считает Фесенко.

"Это безусловная демонстрация силы, своих ресурсов и резервов дополнительных. Но то, что они обнародовали это (видео тренировок солдат КНДР - ред.), связано с тем, что Трамп хочет договариваться с Северной Кореей. И это демонстрация и силы и в то же время - здесь мы (Россия - ред.) же тебе (Трампу - ред.) уже помогаем с Ираном, вот давай можем помочь с Северной Кореей. Вот такая игра, у Путина всегда есть второе, а то и третье дно в различных инициативах", - рассказал эксперт.

Ответ на солдат КНДР

На такие действия Кремля, по мнению политолога, необходимо отвечать зеркальными шагами.

"Надо демонстрировать. Окей, вы говорите, что войска северокорейские могут использоваться. Ну тогда, тогда мы будем выступать за то, чтобы после завершения боевых действий на территории Украины были военные стран НАТО. Вы же приглашаете северокорейцев, ну вот Украина имеет полное право, чтобы на ее территории были тоже союзные войска", - отмечает Фесенко.

Однако жесткую позицию, по его словам, должны продемонстрировать именно США. Но пока переговорщики Трампа не готовы к жесткому стилю в отношении Путина.

"Они до сих пор пытаются ублажать Путина. Какие-то уступки ему делать. Но эта тактика не работает. Поэтому мне кажется, что сейчас понемногу, но американцы начинают не использовать кнут, а демонстрировать. Или там кольт, если Трампа представлять как такого ковбоя... Вот такой кольт надо демонстрировать. Не просто кнут, а кольт надо демонстрировать. Ну тогда, возможно, Путин будет более сговорчивым", - подчеркнул политолог.

По мнению Фесенко, переговоры о мире все-таки имеют значение для Путина. Однако Путин играет более разнообразно, чем Трамп, и именно поэтому ему не удается достичь достаточно быстрого результата в переговорном процессе.