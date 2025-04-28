Навіщо Росія саме зараз показала солдатів КНДР, і до чого тут Трамп: відповідь політолога

Міноборони Росії вперше показало на відео солдатів КНДР, які воюють проти України. Це демонстрація сили з боку Кремля, а ще своєрідне послання президенту США Дональду Трампу.

За словами Фесенка, демонстрація солдатів КНДР на боці Росії - це свідома гра з боку Кремля на підняття ставок.

"Насправді це не казус. Це демонстрація. Бачите? Ви думаєте, що ми хочемо закінчити війну? Ні. От у нас є резерв. Північнокорейці добре себе проявили в боях в Курській області. Ну і такий натяк, що ми можемо домовитися, що ще декілька десятків тисяч північнокорейців будуть воювати", - пояснив політолог.

Знак для Трампа

Окрім демонстрації сили та резервів, Путін натякає у такий спосіб Трампу, що він може бути йому корисним, вважає Фесенко.

"Це безумовна демонстрація сили, своїх ресурсів і резервів додаткових. Але те, що вони оприлюднили це (відео тренувань солдатів КНДР - ред.), пов'язано з тим, що Трамп хоче домовлятись з Північною Кореєю. І це демонстрація і сили і в той же час - тут ми (Росія - ред.) ж тобі (Трампу - ред.) вже допомагаємо з Іраном, от давай можемо допомогти з Північною Кореєю. От така гра, у Путіна завжди є друге, а то і третє дно в різних ініціативах", - розповів експерт.

Відповідь на солдатів КНДР

На такі дії Кремля, на думку політолога, необхідно відповідати дзеркальними кроками.

"Треба демонструвати. Окей, ви кажете, що війська північнокорейські можуть використовуватись. Ну тоді, тоді ми будемо виступати за те, щоб після завершення бойових дій на території України були військові країн НАТО. Ви ж запрошуєте північнокорейців, ну от Україна має повне право, щоб на її території були теж союзні війська", - зазначає Фесенко.

Однак жорстку позицію, за його словами, мають продемонструвати саме США. Але поки що переговорники Трампа не готові до жорсткого стилю щодо Путіна.

"Вони досі намагаються ублажати Путіна. Якісь поступки йому робити. Але ця тактика не працює. Тому мені здається, що зараз потрохи, але американці починають не використовувати батіг, а демонструвати. Або там кольт, якщо Трампа уявляти як такого ковбоя... От такий кольт треба демонструвати. Не просто батіг, а кольт треба демонструвати. Ну тоді, можливо, Путін буде більш поступливим", - наголосив політолог.

На думку Фесенка, переговори про мир все-таки мають значення для Путіна. Однак Путін грає більш різноманітно, ніж Трамп, і саме тому йому не вдається досягти достатньо швидкого результату в переговорному процесі.