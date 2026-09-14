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Зачем РФ бьет по западу Украины: в Польше раскрыли настоящую цель Кремля

13:30 14.09.2026 Пн
2 мин
В Альянсе заговорили о серьезном испытании
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Цезарий Томчик (facebook.com/CezaryTomczykKO)

Российские обстрелы западных регионов Украины являются попыткой блокировать поставки военной помощи, а грядущая зима может стать переломным моментом в войне.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По словам чиновника, ближайшие месяцы, и в частности зимний период, способны существенно повлиять на ход боевых действий в пользу врага. Поэтому западные страны должны немедленно усилить оборонную поддержку Киева.

"Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны и что сегодня Украина также нуждается в максимальной поддержке от западного мира, чтобы выстоять в войне и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак", - подчеркнул Томчик.

Риски диверсий и испытания для НАТО

Польский министр убежден, что удары вблизи границ страны являются одновременно испытанием для НАТО. В то же время, по данным ЦРУ, Кремль рассматривает сценарии гибридных атак против европейских государств.

"Я не хочу здесь раскрывать каких-то сенсационных деталей, но то, что мы видели в Германии - возможны диверсионные акты, возможно обострение гибридной войны, но в таких масштабах, которых мы до сих пор не видели, возможны акции разного рода где-то на приграничных территориях, например, в балтийских странах, на границе с НАТО", - отметил Томчик.

По его мнению, это "очень реальные сценарии", которые могут перерасти в "нечто гораздо более серьезное".

Напомним, 13 сентября российский реактивный беспилотник атаковал локомотив гражданского поезда на железнодорожной станции Ягодин в Волынской области. Станция находится вблизи границы с Польшей.

Отметим, Варшава остро отреагировала на инцидент, а премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное собрание и заявил о возможном скором вторжении России в его страну.

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