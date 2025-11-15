Зачем нужен диалог Трампа с Путиным: Вэнс дал ответ
Диалог президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.
"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговора с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", - сказал он.
Также вице-президент США предположил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.
"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", - резюмировал Вэнс.
Сорванная встреча в Будапеште
Напомним, что в августе этого года президент США Дональд Трамп встретился с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их саммита стала война в Украине, а точнее - вопрос ее завершения.
Эти разговоры не дали успехов, но после телефонного звонка в середине октября, Трамп анонсировал новый саммит, но уже в Будапеште. Его подготовка стартовала, но вскоре сорвалась.
По данным СМИ, Россия не изменила своих требований по вопросу окончания войны, что и стало причиной срыва. Сам Трамп на днях сказал, что РФ пока не хочет завершать войну и это является главой причиной, почему до сих пор так и не было встречи с Путиным в Будапеште.
К слову, на днях издание The Atlantic писало, что в Белом доме признали провал попыток завершить войну России против Украины. В частности, усилия США склонить стороны к компромиссу были сорваны из-за амбиций Кремля и отказа Киева уступать територии.
Изначально же, по словам источников, Трамп полагал, что конфликт можно остановить простым соглашением, которое признало бы территориальные захваты России и обеспечило ей экономические выгоды.