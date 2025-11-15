Зачем нужен диалог Трампа с Путиным: Вэнс дал ответ

Диалог президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговора с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", - сказал он.

Также вице-президент США предположил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", - резюмировал Вэнс.