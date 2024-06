Зачем Нетаньяху распустил военный кабинет и повлияет ли это на войну Израиля с ХАМАС

Содержание

Почему Нетаньяху распустил военный кабинет

О роспуске военного кабинета Нетаньяху объявил накануне на Совете нацбезопасности. По сути он перестал работать еще на прошлой неделе после ухода лидера оппозиционной партии "Национальное единство" Бени Ганца. Сегодня это подтвердили в канцелярии премьер-министра.

Создание военного кабинета было главным требованием Ганца (в прошлом министра обороны и начальника генштаба ЦАХАЛа), который вместе с четырьмя сторонниками вошел в правительство чрезвычайного единства. В состав кабинета, кроме него, вошли, сам Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, министры Гади Айзенкот и Рон Дермер, а также лидер религиозной партии ШАС Арье Дери.

В его рамках принимались оперативные решения в кампаниях против ХАМАС и ливанской "Хезболлы". И теперь, когда правительства чрезвычайного единства нет, кабинет не актуален, пишет The Times of Israel.

Из кабинета вышел не только Ганц, но и второй представитель альянса "Государственный лагерь" Айзенкот (тоже в свое время начальник генштаба), объясняет политический эксперт, бывший посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман.

По его словам, формат шестерых был оптимальным для принятия военных решений. Оппозиционерам Ганцу и Айзенкоту нравились не все решения, но в целом кабинет работал эффективно.

"С выходом Ганца и Айзенкота появилось серьезное давление со стороны Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича - министров национальной безопасности и финансов, которые представляют правые силы. Нетаньяху не хотел вводить их в кабинет. Эти люди идут в том направлении, в котором он, по всей видимости, не заинтересован. Потому и решил распустить военный кабинет", - объяснил Мил-Ман.

Несмотря на эффективность, форум был источником разногласий, в том числе по вопросу заложников, удерживаемых в секторе Газа террористами ХАМАС и другими группировками, отмечает The Guardian.

На прошлой неделе партнеры по коалиции Бен-Гвир и Смотрич требовали предоставить им места в военном кабинете. По словам первого, Ганц и Айзенкот якобы на протяжении последних месяцев "вставляли палки в колеса военной машины". Нетаньяху отказал и во избежание дальнейшего давления решил поставить точку.

Как будут приниматься военные решения в Израиле

По действующему закону, все решения, которые касаются военных действий, принимает и утверждает расширенный военно-политический кабинет. В нем могут заседать до 50 человек, включая министров, помощников, руководства силовых структур и профильных экспертов. Заседания длятся часами и часто доходит до выяснения отношений не по теме.

Военный кабинет из шести человек был наделен полномочиями принимать тактические и оперативные решения. Стратегические вопросы решались на уровне расширенного, но на практике в ведение "кабинета войны" перешло все, что связано с войной.

После ухода Ганца и Айзенкота он созывался только для телефонных консультаций. В прежнем виде кабинета больше не будет, вероятно, появится что-то похожее.

"Фактически остается формат Нетаньяху + три министра. Возможно, будут приглашены люди с военными полномочиями, например, из внутренней безопасности "ШАБАК" или Моссада, армейские генералы и прочие. Сейчас это называется форумом консультаций, уже было проведено два заседания. Орган действует немного в другом формате и называется по-другому", - рассказал Мил-Ман в беседе с РБК-Украина.

Как пишут израильские СМИ, рассматривается вариант названия "митбахон", что является отсылкой к форуму времен премьер-министра Голды Меер. В настоящее время Нетаньяху консультируется с Галантом, Дери, Дермером и главой Совета нацбезопасности Цахи Ханегби. Не исключено, что присоединится министр иностранных дел Исраэль Кац.

По мнению Мил-Мана, процесс принятия решений вряд ли сильно изменится. Поскольку остается главный смысл - оперативные решения могут приниматься в узких рамках, в которых занимаются реальными военными делами, а не политикой.

"Что касается расширенного кабинета, то сложности с политическими решениями продолжатся. Потому что в правительстве есть те, кто придерживается ястребиной политики. И не у всех там вообще есть понимание, как вести военные дела", - добавил дипломат.

Совет национальной безопасности будет собираться чаще, а премьер - проводить специальные консультации при необходимости. Большинство наблюдателей расценивают данный шаг как стратегию Нетаньяху, чтобы ограничить влияние правых политиков. Ранее он воздерживался от передачи СНБ некоторой конфиденциальной информации, опасаясь утечек, и неизвестно, как Бен-Гвир и Смотрич действовали бы в этом плане, пишет The Jerusalem Post.

Какие могут быть политические и военные последствия

Роспуск военного кабинета вряд ли окажет существенное влияние и на войну против ХАМАС. Но политические последствия могут быть более значительными, отмечает The Guardian.

Как пишет издание, кабинет распустили на фоне разногласий между Нетаньяху и старшими командирами Армии обороны. По данным местных СМИ, он заявил, что "для достижения цели по ликвидации ХАМАС принимал решения, которые не всегда были приемлемыми для военного эшелона". И добавил: "У нас есть страна с армией, а не армия со страной".

Демарш Ганца и сторонников пока не угрожает позициям Нетаньяху.

"У него по-прежнему большинство в Кнессете, коалиция есть, потому, с моей точки зрения, это не политический кризис", - считает Мил-Ман.

Хотя есть и предпосылки для новых выборов. Правительство не справляется с обязанностями, что и само вполголоса признает. И по всем опросам, две трети израильтян хотят перевыборов. Другое дело, что правительство не хочет уходить в отставку, добавил он.

Что касается разногласий с армейским руководством, то проблема в том, что армия должна понимать конечную цель операции в секторе Газа.

"Можно сказать, Нетаньяху тянет время и не принимает те решения, которые давно должен был принять", - объяснил дипломат.

Отметим, в конце мая президент США Джо Байден представил план по прекращению огня и освобождению заложников. Он предусматривает три этапа деэскалации, включающие постоянное перемирие и постепенный вывод израильских войск.

Нетаньяху допускал приостановку войны на 42 дня для освобождения заложников. Но полное прекращение огня - только после ликвидации ХАМАС и устранения угроз из сектора Газа. Бени Ганц критиковал его за отсутствие четкого видения, а министры из правого лагеря угрожали развалить коалицию, если тот согласится на "план Байдена".

Мил-Ман подчеркивает, что Байден озвучил предложения израильского правительства для ХАМАС. По заявлению правительства, террористы отвергли их. По, по словам участников переговоров, ХАМАС выставил условия, которые в Израиле посчитали неприемлемыми.

"Сейчас все в таком замороженном, вялотекущем состоянии. Детали неизвестны. Об этом не очень говорят и не очень пишут. Есть какие-то утечки, и по реакции вовлеченных сторон мы понимаем, что во всяком случае посредники пытаются продолжать мирный процесс", - рассказал дипломат.

По его словам, неизвестно, что происходит в переговорах за закрытыми дверями. Но уже понятно, что полностью уничтожить ХАМАС нереально.

"Можно уничтожить военную инфраструктуру, определенное количество террористов, но до последнего хамасовца - не получится. Процесс закрытый, из-за чего есть проблемы, армия должна получать четкие указания, что делать. Удерживать территорию или нет, кто будет заниматься гражданским населением и так далее. Правительство решений пока не принимает. Это проблема и никто не знает, как скоро она будет развязана", - добавил Мил-Ман.

При подготовке материала использовались: публикации The Times of Israel, Jerusalem Post, Ynet, The Guardian и комментарии политического эксперта, бывшего посла Израиля в России Аркадия Мил-Мана.