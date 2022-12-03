Россиянам выдают автоматы без патронов (перехват)
Некоторым российским военным, которые участвуют в войне против Украины, выдают автоматы без патронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, опубликованный Главным управлением разведки.
В перехваченном разговоре мать захватчика спросила о случае, когда 300 россиян были расстреляны.
Захватчик отметил, что это произошло уже давно.
"Их в лес назад повезли, автоматы выдали, а патронов нет нух*я", - сказал он.
Оккупант отметил, что недавно произошел еще один случай, когда группа захватчиков была расстреляна, однако не привел подробностей.
Напомним, командование РФ скрывает причины гибели мобилизованных, чтобы предотвратить бунты в армии.
Кроме того, захватчик жаловался, что в отпуск уйти могут только военные с увечьем.
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