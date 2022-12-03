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Россиянам выдают автоматы без патронов (перехват)

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Суббота 03 декабря 2022 18:21
Россиянам выдают автоматы без патронов (перехват) Фото: россиянам выдают автоматы без патронов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Некоторым российским военным, которые участвуют в войне против Украины, выдают автоматы без патронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, опубликованный Главным управлением разведки.

В перехваченном разговоре мать захватчика спросила о случае, когда 300 россиян были расстреляны.

Захватчик отметил, что это произошло уже давно.

"Их в лес назад повезли, автоматы выдали, а патронов нет нух*я", - сказал он.

Оккупант отметил, что недавно произошел еще один случай, когда группа захватчиков была расстреляна, однако не привел подробностей.

Напомним, командование РФ скрывает причины гибели мобилизованных, чтобы предотвратить бунты в армии.

Кроме того, захватчик жаловался, что в отпуск уйти могут только военные с увечьем.

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