Путин взялся за прогнозы "освобождения" Донбасса после провала ряда дедлайнов

Во время своего выступления российский диктатор выразил "несогласие" с оценками украинских и европейских аналитиков по поводу сроков боевых действий на востоке Украины.

"Россия "освободит" Донбасс гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как считают в Украине и Европе", - заявил Путин.

Кроме этого, он обратился к украинской стороне с циничным заявлением по поводу территориальных уступок: "Если потеря территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?"