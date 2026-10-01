Путин взялся за прогнозы "освобождения" Донбасса после провала ряда дедлайнов

Россия якобы намерена захватить Донбасс гораздо быстрее, чем через полтора-два года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Во время своего выступления российский диктатор выразил "несогласие" с оценками украинских и европейских аналитиков по поводу сроков боевых действий на востоке Украины.
"Россия "освободит" Донбасс гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как считают в Украине и Европе", - заявил Путин.
Кроме этого, он обратился к украинской стороне с циничным заявлением по поводу территориальных уступок: "Если потеря территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?"
Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российская армия снова получила новый дедлайн для полного захвата Донбасса.
Несмотря на приказы Кремля, военно-политическое руководство РФ с начала полномасштабного вторжения в 2022 году не выполнило ни один из 15 предварительных графиков продвижения на востоке Украины.
Кроме этого, российский диктатор продолжает высказывать публичные манипуляции по ходу боевых действий.
В частности, Путин издал новую порцию абсурда, заявив, что Россия якобы "не начинала войну" и первой по мирным объектам не бьет.
Также глава Кремля отклонил любые попытки снизить интенсивность обстрелов, назвав предложение по взаимному прекращению ударов между Украиной и РФ "бессмысленным".