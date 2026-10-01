Путін взявся за прогнози "звільнення" Донбасу після провалу низки дедлайнів

Під час свого виступу російський диктатор висловив "незгоду" з оцінками українських та європейських аналітиків щодо термінів бойових дій на сході України.

"Росія "звільнить" Донбас набагато раніше, ніж через 1,5-2 роки, як вважають в Україні та Європі", - заявив Путін.

Окрім цього, він звернувся до української сторони з цинічною заявою щодо територіальних поступок: "Якщо втрата територій неминуче станеться, чи є сенс за них чіплятися?"