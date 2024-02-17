Зачем в Авдеевку перед выходом ВСУ заводили свежие резервы: объяснение эксперта

В преддверии выхода Вооруженных сил Украины из Авдеевки в город перебросили свежие украинские резервы, в частности, подразделения Третьей штурмовой бригады. Их задачей была стабилизация ситуации и обеспечение отхода подразделений Сил обороны.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, говорится в материале РБК-Украина " Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте ".

По мнению Мусиенко, резервы перебросили, чтобы несколько стабилизировать ситуацию и сдерживать давление россиян, чтобы обеспечить выход украинских подразделений из Авдеевки.

"Я изначально говорил, что перед 3-й штурмовой могла стоять такая задача. Плюс заходил спецназ ГУР Минобороны и некоторые другие подразделения. Не исключаю, что для прикрытия отхода были привлечены дополнительные средства ПВО. Отсюда как раз и сообщения Воздушных сил о том, что сегодня утром сбили два Су-34, которые сбрасывают КАБы, и истребитель Су-35, который, очевидно, их сопровождал, был принят целый комплекс мер, чтобы вывести как можно больше наших людей. В итоге 3-я штурмовая и другие подразделения справились с этой задачей", - сказал он в разговоре с РБК-Украина.

Без переброски резервов, по словам эксперта, сделать это было бы гораздо сложнее.

"Пока уходят наши бойцы, враг не прекращает наступление, его нужно кем-то сдерживать. Свежие силы обеспечили нам время для выхода и, кроме того, продолжали наносить врагу значительные потери", - добавил Мусиенко.

Выход ВСУ из Авдеевки

Сегодня ночью после четырех месяцев упорных боев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки во избежание оцепления врагом и для сохранения жизни личного состава.

Однако, как сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, при выходе из Авдеевки некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен. Он не раскрыл детали, но отметил, что это произошло на заключительном этапе операции.

По данным карты Deepstate, Авдеевка находится под контролем российских оккупантов.

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