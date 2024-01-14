ChatGPT разрешили использовать в военных целях

Компания OpenAI изменила правила использования своих технологий, в частности ChatGPT. Из политики использования удалили запрет на применения сервисов в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Intercept.

Как отмечает издание, до 10 января 2024 года страница "Политики использования" OpenAI включала прямой запрет на "деятельность, которая имеет высокий риск физического ущерба, включая", в частности, "разработку оружия" и "военные действия".

В новом варианте общий запрет на "военное и боевое" использование исчез.

Представитель OpenAI Нико Феликс объяснил, что компания "стремится создать набор универсальных принципов, которые легко запомнить и применить, особенно потому, что их инструменты теперь используются во всем мире обычными пользователями, которые теперь могут создавать GPT".

При этом он отказался уточнять, охватывает ли расплывчатый запрет любое использование в военных целях.

"Любое использование наших технологий, в том числе военными, для разработки или использования оружия, ранения других или уничтожения собственности или участие в несанкционированных действиях, нарушающих безопасность любой службы или системы запрещено", - отметил представитель компании.

Что известно о ChatGPT

Напомним, компания OpenAI представила ChatGPT 30 ноября 2022 года. Американская компания открыла доступ к языковой модели искусственного интеллекта в виде чат-бота для всех желающих. ChatGPT заработал в Украине в феврале 2023 года.

В октябре 2023 года десктопной версией чат-бота или мобильным приложением пользовалось 1,7 млрд человек. Сайт open.ai стал одним из самых посещаемых в мире.

Больше о феномене ChatGPT и как он стал причиной громких скандалов - читайте в материале РБК-Украина.