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Обучение для ветеранов. В Киеве запускают еще один полезный проект

В программе смогут принять участие ветераны и их близкие (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве запускают программу для ветеранов и их близких по обучению сборки FPV-дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Freyas Workshop в Instagram.

Что известно о проекте

В Мастерской Фреи ветераны и их родственники смогут научиться собирать FPV-коптеры и дальше помогать боевым пилотам на передовой с обеспечением дронами.

"Даже если вы не знаете о дронах ничего (кроме того, что они очень нужны), но имеете мотивацию и время - приходите", - говорят организаторы.

Что научат на курсе:

  • как должно быть обустроено рабочее место инженера и какие инструменты необходимы для сборки FPV-дронов
  • устройство FPV-дрона и функциональные особенности комплектующих
  • как правильно все это собрать, создать и настроить рабочий продукт для фронта

Участники курса смогут:

  • получить необходимые практические навыки в работе с радиоэлектроникой
  • найти единомышленников и обмениваться с ними своим опытом
  • получить новую актуальную профессию
  • присоединиться к производству дронов, которые необходимы на фронте

"Все это мы будем делать вместе. То есть при поддержке тех, кто уже имеет удачный опыт сборки дронов, а также тех, кто может рассказать как используются "птички" в бою. Мы создаем сообщество для обмена опытом, взаимодействия и работы, которая принесет конкретный результат - FPV-дроны для фронта", - говорят в Мастерской Фреи.

Предполагается, что к проекту могут присоединиться гражданские лица, которым интересна тема дронов.

Проект будет учить ветеранов и их близких (фото: Freyas workshop/Instagram)

Читайте также, как ветераны могут бесплатно пройти IT-курс.

Раньше мы писали о том, как пользоваться е-Картой услуг для ветеранов.

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