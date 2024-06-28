Навчання для ветеранів. У Києві запускають ще один корисний проект

У Києві запускають програму для ветеранів та їхніх близьких з навчання по збірці FPV-дронів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Freyas workshop в Instagram.
У Майстерні Фреї ветерани та їх родичі зможуть навчитися збирати FPV-коптери й надалі допомагати бойовим пілотам на передовій із забезпеченням дронами.
"Навіть, якщо ви не знаєте про дрони нічого (окрім того, що вони дуже потрібні), але маєте мотивацію і час - приходьте", - кажуть організатори.
Що навчать на курсі:
Учасники курсу зможуть:
"Все це ми будемо робити разом. Тобто за підтримки тих, хто вже має вдалий досвід збірки дронів, а також тих, хто може розповісти як використовуються "пташки" у бою. Ми створюємо спільноту для обміну досвідом, взаємодії та роботи, яка принесе конкретний результат - FPV-дрони для фронту", - кажуть у Майстерні Фреї.
Зазначається, що до проекту можуть також долучитись цивільні, яким цікава тема дронів.
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