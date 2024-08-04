Обучение в лицеях МВД: кто может поступить

"Эти учебные заведения ориентированы на воспитание патриотической, мотивированной и дисциплинированной молодежи, которая в будущем сможет пополнить ряды правоохранителей, спасателей и военнослужащих. Получать образование приглашают детей после окончания 9 класса (на основе базового среднего образования)", - говорится в сообщении.

В лицеи МВД могут поступить дети военнослужащих, полицейских и лиц гражданской защиты, которые погибли, пропали без вести или стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей.

Также право на поступление имеют дети, чьи родители принимали или принимают участие в обеспечении национальной безопасности и обороны. Дети других работников сектора безопасности и обороны, включая уволенных со службы, тоже могут претендовать на поступление.

Необходимые тесты для поступления:

История Украины (тест),

Украинский язык (диктант),

Физическая подготовка.

Заполнить анкету поступающего в лицей можно по ссылке.