Навчання у ліцеях МВС: хто може вступити

"Ці навчальні заклади орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників і військовослужбовців. Здобувати освіту запрошують дітей після закінчення 9 класу (на основі базової середньої освіти)", - йдеться у повідомленні.

До ліцеїв МВС можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських та осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків.

Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони. Діти інших працівників сектору безпеки та оборони, включаючи звільнених зі служби, теж можуть претендувати на вступ.

Необхідні тести для вступу:

Історія України (тест),

Українська мова (диктант),

Фізична підготовка.

Заповнити анкету вступника до ліцею можна за посиланням.