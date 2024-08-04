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Навчання у ліцеях МВС: хто може вступити

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

МВС має ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці та Кривому Розі, які розпочнуть навчання вже з цього навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"Ці навчальні заклади орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників і військовослужбовців. Здобувати освіту запрошують дітей після закінчення 9 класу (на основі базової середньої освіти)", - йдеться у повідомленні. 

До ліцеїв МВС можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських та осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків.

Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони. Діти інших працівників сектору безпеки та оборони, включаючи звільнених зі служби, теж можуть претендувати на вступ.

Необхідні тести для вступу:

  • Історія України (тест),
  • Українська мова (диктант),
  • Фізична підготовка.

Заповнити анкету вступника до ліцею можна за посиланням.

 

Раніше ми розповідали, як проходить складання НМТ в умовах тривог і відключень світла.

Читайте також, коли всі школи в Україні підключать до застосунку "Мрія".

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