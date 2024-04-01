Обучение, гарантии и льготы. В Раде ответили, как мотивировать мужчин идти в армию

Методы мотивации для службы в армии страны должны быть разными. Для этого государству необходимо выработать некоторые механизмы и применять их к мобилизованным.

Он отметил, что в настоящее время власти предложили преимущественно принудительные механизмы мобилизации.

"Но сейчас все мужчины, пригодные к службе, обязаны эту службу выполнять. Только кто-то эту обязанность выполняет, а кто-то решил, что не для этого мама цветочек растила. И в данном случае это, конечно, несправедливо по отношению к первым", - сказал Юрчишин, заметив, что их тоже растили не для войны.

Методы мотивации

Как отметил председатель Комитета по свободе слова, мотивация может быть разной.

"Для многих проблема не в том, что не хотят, а в том, что нет гарантий. И здесь появляются сюжеты от того же телемарафона, когда человек пошел покупать шапку, ему дали повестку и через три недели отправили на фронт", - говорит Юрчишин.

Комплексные механизмы

В то же время, он отметил, что государство не смотрит комплексно на данный вопрос. В то же время возникает вопрос обеспечения и гарантий как мобилизованного, так и его семьи в случае его службы в армии и после этого.

В частности, компенсация времени, проведенного в рядах защитников:

льготные условия;

кредиты для бизнеса;

денежные выплаты;

гарантии.

Кроме того, Юрчишин отмечает необходимость прозрачности набора в Вооруженные силы с полным уточнением информации на какой участок боевых операций идет набор.

После этого, по его словам, необходимы комплексные меры по обеспечению военнослужащего необходимым, включая физическую и психологическую реабилитацию.

"И это все дешевле, чем мы сейчас реально выискиваем, вылавливаем людей и так далее. Есть бригады, у которых есть персональный подход, есть честные разговоры о том, что это страшно, но вот тебе эти и эти гарантии, которые тебе обеспечит государство" , - отмечает председатель Комитета по свободе слова.

Создание гарантий

Для создания соответствующих гарантий, по словам Юрчишина, кто-то должен взять на себя ответственность за это, "потому что тема уже имиджево провальная" на уровне руководства страны.

"Сейчас, скорее всего, это уже будет дискуссия на уровне "как дотянуть хотя бы до какого-то решения этот законопроект". Если посмотреть те правки, которые к нему подавали, то там очень много и хороших. Например, право человека служить в какой-то конкретной бригаде, если у нее есть отношение к этой бригаде", - отмечает он.

В то же время, он утверждает, что сейчас в Европе возникает вопрос - "почему мы будем выделять оружие, когда они людей не могут мобилизовать?", назвав это проблемой.