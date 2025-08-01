Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины

"По состоянию на сейчас какого-то изменения обстановки непосредственно по направлению нашей границы мы не фиксируем. На территории Беларуси нет сформированных или тех, которые бы формировались, каких-то ударных группировок, которые бы угрожали нашей стране. Но наша бдительность должна быть постоянная", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос относительно учений Беларуси и России Демченко заверил, что Украина следит за тем, что должно произойти на территории соседней страны.

"Нужно понимать, что в целом, как и раньше, несмотря на активную или неактивную фазу, направление границы с Беларусью для нас остается угрожающим. Поэтому мы продолжаем исключительно наращивать наши оборонительные возможности... по линии границы, укрепляя ее в инженерном отношении, а также в пограничном", - рассказал Демченко.

Однако, если говорить об активной фазе этих учений, то угроза для Украины в этот период будет расти. Но, это задача разведки - отследить, какое количество своих сил Россия сможет привлечь к этим учениям на территорию Беларуси.

"Но нельзя исключать, даже несмотря на то, например, если это будет небольшое количество (этих сил - ред.), что не будут совершаться какие-то провокации по направлению нашей границы, или другие какие-то действия", - заявил спикер.

Военные учения в Беларуси

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В Москве утверждают, что маневры будут носить исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.