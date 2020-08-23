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Навальний в Німеччині перебуває в якості "гостя канцлера"

Німеччина, Неділя 23 серпня 2020 13:50
Навальний в Німеччині перебуває в якості "гостя канцлера"
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Максим Зайченко

Через це клініку охороняє поліція

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", був доставлений до Німеччини офіційно в статусі "гостя канцлера". Зараз клініка під цілодобовою охороною.

Про це повідомив телеканал ZDF з посиланням на МВС ФРН.

За його інформацією, саме це дозволяє забезпечувати цілодобову поліцейську охорону Навальному у німецькій столиці.

При цьому, як зазначив Тео Коль, керівник бюро ZDF в Берліні, "не йдеться про політичний сигнал" Москві, але просто є "бюрократичною хитрістю", яка дає владі ФРН можливість охороняти політика.

"Те, що він не є представником державної влади, тут не грає ніякої ролі", - зазначив телеканал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля клініки, де лікують Навального, чергують кілька автобусів поліції та близько 10 співробітників правоохоронних органів, які переміщуються по периметру групами по 2-5 осіб.

Також РБК-Україна писало, що після перельоту стан Навального залишається стабільним.

Відзначимо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву, після чого лайнер екстрено приземлився в Омську. Після цього опозиціонера госпіталізували вже без свідомості. Він перебував у реанімації з підключеним апаратом ШВЛ. Після його транспортували до Німеччини.

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