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У Росії відкрили нову справу проти Навального: що відомо

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Москва, Вівторок 28 вересня 2021 15:00
У Росії відкрили нову справу проти Навального: що відомо Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відкрили нову справу проти російського опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують у створенні екстремістського співтовариства.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

У справі проходять також Леонід Волков та Іван Жданов. Соболь, Албуров, Шаведдінов стали обвинуваченими у справі про участь в екстремістському співтоваристві.

Зазначимо, Олексій Навальний був затриманий 17 січня в аеропорту Шереметьєво після повернення з Берліна, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння.

Симонівський суд на початку лютого замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Опозиціонер повинен вийти на свободу в кінці липня - початку серпня 2023 року. Зараз Навальний є фігурантом ще трьох кримінальних справ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Навального засудили не з політичних мотивів.

Зазначимо, США ввели санкції проти Росії через ситуацію з Навальним.

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