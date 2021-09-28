У Росії відкрили нову справу проти Навального: що відомо

У Росії відкрили нову справу проти російського опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують у створенні екстремістського співтовариства.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

У справі проходять також Леонід Волков та Іван Жданов. Соболь, Албуров, Шаведдінов стали обвинуваченими у справі про участь в екстремістському співтоваристві.

Зазначимо, Олексій Навальний був затриманий 17 січня в аеропорту Шереметьєво після повернення з Берліна, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння.

Симонівський суд на початку лютого замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Опозиціонер повинен вийти на свободу в кінці липня - початку серпня 2023 року. Зараз Навальний є фігурантом ще трьох кримінальних справ.