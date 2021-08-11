Курс долара виріс після досягнення річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)