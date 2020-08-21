Навального перевозять до німецької клініки

Російського опозиціонера Олексія Навального транспортують до німецької клініки "Шаріте". Його стан стабілізувався і дозволяє перевезення.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російських медиків.

За словами головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолія Калініченка, медики дають згоду на транспортування Навального.

"Німецька бригада вважала Навального транспортабельним, але на той момент ми вирішили спільно вважати питання передчасним ... Маючи прохання родичів про транспортування, вони беруть цей ризик на себе, ми не заперечуємо", - додав Калиниченко.

Він додав, що транспортування буде проходити протягом дня.

Також повідомляється, що в ці хвилини проходить новий медичний консиліум щодо стану Навального за участю його дружини Юлії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дружина Навального попросила російського президента Володимира Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини.

Російські лікарі вважають, що він впав у кому через порушення обміну речовин.

