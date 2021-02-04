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Без мітингів до весни і літа: у Навального не готують протести найближчим часом

Москва, Четвер 04 лютого 2021 21:27
Без мітингів до весни і літа: у Навального не готують протести найближчим часом
Фото: протести в Москві (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Команда російського опозиційного політика Олексія Навального найближчим часом не буде кликати людей на протести по країні. Найближчі акції можуть пройти навесні і влітку.

Про це повідомляє "Медуза".

Голова мережі штабів політика Леонід Волков заявив, що від мітингів кожні вихідні не буде серйозної користі у справі боротьби з владою та звільнення Навального. Навпаки, проблеми посиляться через масу затриманих і побитих учасників акцій.

"Якщо ми будемо виходити щотижня, ми будемо отримувати ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізована робота штабів і буде неможлива робота з виборів вже за просто так. Це не те, що від нас просить Олексій. Олексій нас просить сконцентруватися на осені і на виборах в Держдуму. Діставати його з в'язниці ми будемо зовнішньополітичними методами", - сказав Волков.

Протести в підтримку Навального проходили 23-го і 31 січня по всій Росії. Тоді фіксували тисячі затриманих учасників і ряд випадків побиття людей. Також бійки сталися у вівторок, 2 лютого, коли опозиціонеру змінили умовний термін на реальний.

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроект про санкції проти Росії через вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Він передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика.

Нагадаємо, російський суд відправив Навального в колонію загального режиму на 3,5 року. Проте суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 року.

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