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У Навального назвали перебільшеним матеріал Spiegel про стан опозиціонера

Автор: Игорь Литвиненко

Прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш назвала сильно перебільшеним матеріал німецького видання Spiegel про стан російського опозиціонера. При цьому вона уточнила, що Навальний дійсно приходить в свідомість і реагує на оточуючих.

Про це Ярмиш написала в Twitter.

За її словами, стаття містить багато фактичних неточностей, хоча які саме - не уточнила.

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал, в якому вказало, що Олексій Навальний прийшов у свідомість, може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до коми.

Також журналісти відзначали, що німецькі правоохоронці посилили охорону у зв'язку з побоюваннями нових замахів на Навального.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, німецькі лікарі в організмі Навального знайшли сліди сліди отрути класу "Новачок".

У понеділок, 7 вересня, лікарі вивели Навального з коми, його стан покращився.

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