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У Навального назвали преувеличенным материал Spiegel о состоянии оппозиционера

Автор: Игорь Литвиненко

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенным материал немецкого издания Spiegel о состоянии российского оппозиционера. При этом она уточнила, что Навальный действительно приходит в сознание и реагирует на окружающих.

Об этом Ярмыш написала в Twitter.

По ее словам, статья содержит много фактических неточностей, хотя какие именно - не уточнила.

Напомним, немецкое издание Spiegel опубликовало материал, в котором указало, что Алексей Навальный пришел в сознание, может говорить и помнит детали происходившего до комы.

Также журналисты отмечали, что немецкие правоохранители усилили охрану в связи с опасениями новых покушений на Навального.

Как ранее сообщало РБК-Украина, немецкие врачи в организме Навального нашли следы следы яда класса "Новичок".

В понедельник, 7 сентября, врачи вывели Навального из комы, его состояние улучшилось.

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