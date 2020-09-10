У Навального назвали преувеличенным материал Spiegel о состоянии оппозиционера

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенным материал немецкого издания Spiegel о состоянии российского оппозиционера. При этом она уточнила, что Навальный действительно приходит в сознание и реагирует на окружающих.
Об этом Ярмыш написала в Twitter.
По ее словам, статья содержит много фактических неточностей, хотя какие именно - не уточнила.
Напомним, немецкое издание Spiegel опубликовало материал, в котором указало, что Алексей Навальный пришел в сознание, может говорить и помнит детали происходившего до комы.
Также журналисты отмечали, что немецкие правоохранители усилили охрану в связи с опасениями новых покушений на Навального.
Как ранее сообщало РБК-Украина, немецкие врачи в организме Навального нашли следы следы яда класса "Новичок".
В понедельник, 7 сентября, врачи вывели Навального из комы, его состояние улучшилось.