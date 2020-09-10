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Навальному посилили охорону, є ризик нового нападу

Берлін, Четвер 10 вересня 2020 09:39
Навальному посилили охорону, є ризик нового нападу
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

В берлінській клініці Charite посилили охорону російського опозиціонера Олексія Навального. Є ризик нового нападу.

Про це повідомляє Spiegel.

Зараз Навальний знаходиться під наглядом у лікарні. Кількість правоохоронців, які охороняють російського опозиціонера, збільшили, щоб запобігти подальші замаху.

"Управління державної кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо російського опозиційного політика Олексія Навального. Це дає зрозуміти, що поліція в Берліні хоче запобігти подальшим спробам вбивства", - повідомляє видання.

Німецькі правоохоронці побоюються, що Навальний, який вже почав говорити, може піддатися нападу з боку тих, хто може бути причетним до отруєння.

Зазначимо, Навальний впав у кому 20 серпня під час рейсу з Томська в Москву. Його госпіталізували після екстреної посадки в Омську. Місцеві лікарі не знайшли в його організмі слідів отрути. Через кілька днів опозиціонера доставили в німецьку клініку Charite.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня німецький уряд оголосив, що в організмі Навального знайшли сліди отрути класу "Новачок". Ця отрута є хімічною зброєю, у зв'язку з чим влада Німеччини зажадали пояснень від Російської Федерації і не виключила введення санкцій, зокрема проти газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 7 вересня німецькі лікарі вивели Навального з коми, його стан покращився.

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