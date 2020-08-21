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Діагноз Навального встановлено, слідів отрути не виявили

Омськ, П'ятниця 21 серпня 2020 11:22
Діагноз Навального встановлено, слідів отрути не виявили
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny1)
Автор: РБК-Україна

Медики не будуть розголошувати діагноз Навального

Лікарі встановили діагноз російського опозиційного політика Олексія Навального, але не будуть його розголошувати. Раніше озвучена інформація про отруту в організмі Навального не підтвердилася.

Про це заявив заступник головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД-1) Омська Анатолій Калініченко, передає ТАСС.

"Отрут або слідів їх перебування в організмі не виявлено. Напевно, діагноз "отруєння" залишається десь на підкірці нашої свідомості. Але ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння", - заявив Калініченко.

За його словами, вже встановлено діагноз.

"Ми маємо ускладнення, ми маємо ті стани, які у нього є - вони повністю вкладаються в ту структуру того діагнозу, який ми встановили. Він був доведений до відома дружини і брата нашого пацієнта", - додав Калініченко.

Нагадаємо, раніше директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов з посиланням на співробітника поліції заявляв, що в організмі Навального виявлено небезпечну отруту.

За станом на 21 серпня стан Навального покращився, але залишається недостатньо стабільним, тому лікарі не рекомендують його перевозити до іншої клініки.

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