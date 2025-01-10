Снежная буря в Японии: в некоторых регионах выпало до двух метров снега

В районах вдоль Японского моря продолжаются сильные снегопады. Хотя их интенсивность несколько уменьшается, метеорологи предупреждают о возможных метелях и проблемах с движением транспорта в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK WORLD-JAPAN .

По данным Японского метеорологического управления, зимнее атмосферное давление и холодные воздушные массы способствуют мощным снегопадам, которые охватили восточные и северные регионы страны.

На утро пятницы в деревне Окура (префектура Ямагата) высота снежного покрова достигла 1,99 метра. В городе Уонума (префектура Ниигата) выпало 1,94 метра снега, а в известном селе Ширакава (префектура Гифу) - 1,84 метра. В некоторых районах количество снега превышает обычную норму для этого периода более чем вдвое.

В четверг вечером в городе Тоёока (префектура Хёго) автомобиль слетел с дороги в реку. Водитель находится в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной аварии могло стать затруднение движения из-за снега.

Железнодорожная компания JR East сообщила о временном прекращении движения скоростных поездов на линии Ямагата Шинкансен в пятницу утром. Позже перевозки были возобновлены.

По прогнозам синоптиков, к утру субботы в районах вдоль Японского моря ожидается новый мощный снегопад. Людей призывают быть осторожными из-за возможных перебоев в движении транспорта, сильных ветров, высоких волн, лавин и отключения электроэнергии.