RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Науседа о продлении "зерновой сделки": ослаблять санкции против диктаторов несправедливо

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Позиция Литвы по условиям России для продолжения "зернового соглашения" заключается в том, что ослабление санкций против диктаторов крайне несправедливо.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы считаем, что ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо. Это позиция всех властей, независимо от уровня обсуждения", - заявил он.

Литовский президент подчеркнул, что санкции нельзя ослаблять ни против России, ни против Беларуси.

Он также добавил, что в Литве считают, что санкции против Беларуси должны быть такими же жесткими, как и против России.

Выход России из "зернового соглашения"

На этой неделе пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва выходит из "зерновой сделки", которая позволяет экспортировать украинскую агропродукцию о Черному морю. При этом он добавил, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на такие действия президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зернового соглашения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литвазерновой коридорВойна России против УкраиныГитанас Науседа