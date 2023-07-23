Науседа о продлении "зерновой сделки": ослаблять санкции против диктаторов несправедливо

"Мы считаем, что ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо. Это позиция всех властей, независимо от уровня обсуждения", - заявил он.

Литовский президент подчеркнул, что санкции нельзя ослаблять ни против России, ни против Беларуси.

Он также добавил, что в Литве считают, что санкции против Беларуси должны быть такими же жесткими, как и против России.

Выход России из "зернового соглашения"

На этой неделе пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва выходит из "зерновой сделки", которая позволяет экспортировать украинскую агропродукцию о Черному морю. При этом он добавил, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на такие действия президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зернового соглашения".

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