UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Науседа про продовження "зернової угоди": послаблювати санкції проти диктаторів несправедливо

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Позиція Литви щодо умов Росії для продовження "зернової угоди" полягає в тому, що послаблення санкцій проти диктаторів є вкрай несправедливим.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми вважаємо, що послаблювати санкції проти диктаторів вкрай несправедливо. Це позиція всієї влади, незалежно від рівня обговорення", - заявив він.

Литовський президент підкреслив, що санкції не можна послаблювати ні проти Росії, ні проти Білорусі.

Він також додав, що в Литві вважають, що санкції проти Білорусі мають бути такими ж жорсткими, як і проти Росії.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Цього тижня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва виходить із "зернової угоди", яка дає змогу експортувати українську агропродукцію Чорним морем. При цьому він додав, що вимоги РФ нібито не виконуються.

У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. У Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.

При цьому президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литвазерновий коридорВійна Росії проти УкраїниГітанас Науседа