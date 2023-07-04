Науседа снова призвал к одинаковым ограничениям для россиян и белорусов из-за ЧВК "Вагнера"

Наемники из ЧВК "Вагнера" могут получить гражданство Беларуси и начнут появляться на границах Литвы. Именно поэтому Вильнюсу необходимо сделать одинаковыми ограничения для россиян и белорусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседа, которое приводит Delfi.
Он напомнил, что его вето, которое совсем недавно было отклонено депутатами, было направлено на уравнивание правовых условий как для российских, так и для белорусских граждан в Литве.
Науседа подчеркнул, в связи с тем, что это вето было отклонено, существует риск появления на границах Литвы наемников "Вагнера" с белорусским гражданством.
"Вспомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять одинаковый правовой режим к тем, кто прибывает из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство злорадно отклонило это вето - ну теперь они стоят у разбитого корыта", - сказал Науседа.
Что предлагает Науседа
Президент подчеркнул, что в ближайшее время придется вернуться к вопросу уравнивания правового режима в отношении россиян и белорусов.
"В ближайшее время придется вернуться к этому вопросу, потому что таким образом берется на себя полная ответственность за то, что у наших границ могут появиться вооруженные люди с белорусским гражданством, под одеждой которых будут скрываться те самые "вагнеровцы".
Он сказал, что наемникам "Вагнера" не присущи угрызения совести, и в соответствующих руках их могут использовать для каких-то злонамеренных целей.
Что этому предшествовало
В начале апреля Сейм принял закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины.
В дополнение к вышеупомянутым национальным санкциям, с начала мая этого года до мая следующего года россияне и белорусы не смогут ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы, а их заявления на получение электронного статуса резидента и литовских виз не будут приниматься, если в этом не будет посредственно Министерство иностранных дел Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях, предусматривающий различные запреты и ограничения для граждан России и Беларуси.
Однако Сейм в апреле не прислушался к предложениям президента Науседы о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Вето главы государства было отклонено голосами 99 депутатов.
Ранее мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" опубликовал снимок нового лагеря в Беларуси. На снимке видно примерно 298 палаток, в которых можно разместить в среднем по 30 человек. Не все палатки жилые.
В "Гаюне" считают, что лагерь разбит примерно на 8 тысяч человек. Вчера Telegram-канал "Сирена" сообщил, что под Осиповичами в Беларуси развернули строительство полевого лагеря для наемников ЧВК "Вагнера".
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