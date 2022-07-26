Український народ отримав відзнаку від Нідерландів

Сьогодні у Нідерландах український народ відзначили ще однією нагородою - Нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав посол України у Нідерландах Максим Кононенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського .

"Ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулися у світі. Наша сміливість надихає усі вільні нації і загалом спільноту демократичних держав. А уявіть, як надихатиме українська перемога", - прокоментував нагороду Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський відзначений премією Вінстона Черчилля за лідерство.

Крім цього глава держави звернув увагу на зростання ціни на газ у Європі. Він заявив, що це є достатнім приводом розширити санкції проти Російської Федерації.

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