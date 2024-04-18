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Науседа: двойные стандарты в помощи Украине и Израилю неприемлемы

Четверг 18 апреля 2024 15:46
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Науседа: двойные стандарты в помощи Украине и Израилю неприемлемы Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Двойные стандарты, которые Запад применяет в оказании помощи Израилю и Украине являются неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу, которого цитирует местное издание LRT.

"Неприемлемо, что мы, как вы правильно сказали, применяем двойные стандарты. Наша помощь Израилю, безусловно, не конкурирует и не должна конкурировать с нашим вниманием к Украине", - заявил Науседа во время разговора с журналистами.

Он отметил, что если союзники стоят за демократические ценности, они не должны подсчитывать сколько помощи предоставить одним, а сколько другим.

"В конце концов, наша неспособность доставить оружие и, прежде всего, системы противовоздушной обороны стоит жизни каждый день... Я убежден, что мы теряем внимание к Украине", - добавил президент Литвы.

Что предшествовало

Во время недавней атаки Ирана на Израиль, Соединенные Штаты Америки (США), а также Великобритания участвовали в защите неба.

Позже глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не может сбивать БпЛА над Украиной, поскольку это спровоцирует риск эскалации и широкомасштабной войны на континенте.

В частности, в Государственном департаменте США также объяснили, почему не планируют помогать Украине в отражении массированных обстрелов России.

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