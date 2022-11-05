Россияне разогнали лагерь для "отказников" в Луганской области, - СМИ

По информации издания, отказавшихся воевать теперь удерживают в новом подвале-лагере, точное месторасположение которого неизвестно. Российские командиры угрожают им расстрелом.

"3 ноября все ребята отзвонились родным, сказали, что им сообщили о том, что за ними сейчас приедут и увезут их домой, после чего часов через пять мне позвонил муж и сказал, что их обманули. Погрузили их в машину и сказали: "Либо на передок, либо в подвал". Они сказали, что воевать не пойдут. Им сказали: "Значит, будете в яме сидеть", - приводит издание слова жены мобилизованного россиянина, который в октябре находился на территории бывшей тюрьмы в Перевальском районе Луганской области.

При этом супруга еще одного солдата рассказала, что мужчин, которых удерживают в подвале, полностью раздевали, чтобы отобрать у них телефоны.

"Мой муж и еще 80 человек, сидят в подвале, их раздели догола, чтобы отнять телефоны, один человек сохранил телефон чудом. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют как мясо идти на передовую, но ребята отказываются. Все написали рапорта об отказе", - добавляет она.