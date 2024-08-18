На грани переломного момента. Ученые сделали громкое заявление о глобальных изменениях климата

Повышение средней температуры на планете на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом может привести к необратимым климатическим изменениям. Вероятность возникновения такого переломного момента до 2300 года составляет 45%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Science Alert .

Чем опасно повышение температуры на планете

В прошлом году впервые все 365 дней в году превысили на 1 градус температуру доиндустриального уровня. Если глобальное потепление превзойдет отметку в 1,5 градуса, установленную Парижским соглашением, это может спровоцировать необратимые изменения климата.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшие несколько лет температура превысит эту отметку, а другие утверждают, что переломный момент мы уже прошли много лет назад.

Климатологи Тесса Меллер и Анника Эрнест Хегнер из Потсдамского университета в Германии провели новое исследование, опубликованное в Nature Communications. Оно показывает четыре возможных точки "невозврата" - когда части климатической системы достигают критического порога, что приводит к еще более серьезным и быстрым изменениям климата.

К ним относятся:

коллапс основной системы течений Атлантического океана

изменения в тропических лесах Амазонки

таяние ледникового щита Гренландии

таяние ледникового щита Западной Антарктики

Недавно эксперты предупредили, что система течений Атлантического океана может испытать коллапс уже в 2050 году. А тающий ледяной покров Гренландии очень близок к достижению точки невозврата, если этого еще не произошло.

Биосферные системы, такие как тропический лес Амазонки, могут катастрофически изменить климатическую систему. Некоторые ученые считают, что тропические леса уже выбрасывают больше углерода, чем поглощают, способствуя глобальному потеплению, а не смягчая его.

Вероятность превышения одного из этих порогов определяется как переломный момент.

Аномальное таяние ледникового щита Западной Антарктики приведет к аномальным изменениям на всей планете (фото: Freepik)

"Мы обнаружили, что риск переломного момента к 2300 году возрастает с каждым дополнительным превышением температуры на 0,1 градуса выше 1,5 градуса и значительно ускоряется для пикового потепления выше 2,0 градусов", - говорят авторы исследования.

Хотя эти прогнозы касаются далекого будущего, но все, что делает человечество сейчас, будет определять его дальнейший курс. Выводы исследования подчеркивают, насколько важно соблюдать Парижское соглашение и поддерживать потепление значительно ниже 2 градусов, даже если целевой показатель в 1,5 градуса будет превышен.

Если глобальная температура превысит пороговое значение на 1,5 градуса, даже временно, обратной дороги может не быть.

Когда может наступить переломный момент

Меллер, Хегнер и их команда оценили угрозу переломного момента в краткосрочной перспективе (до 2100), среднесрочной (до 2300) и долгосрочной перспективе (через 50 000 лет).

Согласно текущим темпам потепления в мире, модели ученых показывают, что к 2 300 году риск наступления переломного момента может достичь 45%, а в долгосрочной перспективе он возрастет до 76%.

Хотя авторы признают наличие "значительной неопределенности" в текущих климатических моделях, остается крайне важным, чтобы ученые продолжали пытаться предсказать, что произойдет, если температура пересечет критическую отметку повышения на 1,5 градуса.

Достижение чистых нулевых выбросов парниковых газов к 2100 году будет "важнейшим для минимизации риска переломного момента в долгосрочной перспективе", отмечает команда ученых.