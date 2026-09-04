NAUDI предупредила о риске закупки бракованных FPV-дронов на десятки миллиардов

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины предупреждает, что на фронт могут попасть некачественные FVP-дроны на оптоволокне.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление NAUDI на странице Facebook.

Какая проблема может возникнуть с FVP

В Ассоциации призвали Министерство обороны и Агентство оборонных закупок пересмотреть технические требования и ввести обязательный контроль качества при масштабной закупке FPV-дронов на оптоволокне. Но предупредили – в нынешних условиях в армию могут попасть самые дешевые, но непригодные для боевого применения системы .

В частности, речь идет о закупке сотен тысяч FPV-дронов-камикадзе на оптоволокне. По данным NAUDI, ее общая стоимость может составить несколько десятков миллиардов гривен.

В NAUDI отмечают, что главными критериями при закупке вооружения должно быть его качество, надежность и безопасность для военнослужащих.

На фронте уже есть бракованные дроны

По информации Ассоциации, военные уже сталкиваются с дронами, которые не выполняют заявленные функции, требуют доработки непосредственно на передовой или могут представлять угрозу личному составу.

Одной из ключевых проблем NAUDI называет качество катушек с оптоволокном. В условиях действия враждебных средств РЭБ именно целостность оптического кабеля обеспечивает стабильную связь оператора с дроном. В некоторых моделях, которые уже используют военные, доля случаев разрыва низкокачественного оптоволокна превышает 50%.

В то же время, как утверждает NAUDI, технические требования к закупке не определяют ряда критически важных параметров оптоволокна - в частности, толщины кабеля, разрывной нагрузки и коэффициента затухания сигнала . Не установлены также части базовых летных характеристик, среди которых рабочая высота, скорость и взлетная масса дрона.

Следует обратить внимание на процедуру

Отдельно Ассоциация обратила внимание на процедуру приема продукции. По утверждению NAUDI, во время онлайн-совещания участников рынка по АОЗ на вопрос, как именно характеристики дронов будут проверять во время приема, представители Агентства ответили: "Никак".

По мнению NAUDI, ориентация исключительно на низшую цену при отсутствии регламентированной проверки качества создает риск поставки дешевой продукции, непригодной для выполнения боевых задач.

В то же время, в Ассоциации отмечают, что это первый опыт проведения закупки такого масштаба, и рассчитывают, что недостатки технических требований могут быть устранены по результатам консультаций с производителями и другими участниками рынка.

"Главной оценкой эффективности должна быть не самая низкая цена изделия, а возможность поражения цели", - отметили в NAUDI.

В Ассоциации отмечают, что формальная экономия при закупке теряет смысл, если значительная часть более дешевых дронов будет выходить из строя из-за технических неисправностей еще до подлета к цели.

Заявление Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (фото: facebook.com/naudiUA)