Намекает на заоблачные потери РФ? Путин приплел Сталинградскую битву к войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин сравнил оккупантов, которые воюют против Украины, с участниками Сталинградской битвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По словам диктатора, участники войны против Украины, как и их предшественники в Сталинграде, "всегда будут помнить, что за ними Россия".
Слова Путина прозвучали во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград", на которой присутствовал и ветеран Сталинградской битвы.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) - битва советских войск против немецких, итальянских, румынских и венгерских войск в ходе Немецко-советской войны.
В ней победила Красная армия, после чего произошли капитуляция сил Германии и "коренной перелом" в войне. Эта битва была одной из крупнейших во время Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Согласно оценкам, в ходе битвы за Сталинград только безвозвратные потери советских войск составили почти 480 тысяч человек.
Напомним, с 24 февраля 2022 года до 18 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери страны-агрессора составили около 1 160 380 человек.
По информации Генерального штаба ВСУ, в течение понедельника, 17 ноября, потери российских захватчиков составили 960 человек. Бойцы ВСУ обезвредили 13 артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, 294 беспилотников оперативно-тактического уровня и 43 единицы автомобильной техники оккупантов.
Отметим, ранее российская пропаганда распространила в соцсетях видео о якобы полном окружении Купянска. Однако позже стало известно, что это на самом деле фейк.