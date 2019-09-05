Нацрада проведе перевірку телеканалу ZIK

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Таке рішення прийнято після того, як відомство задовольнило заяви ТОВ "ТРК "Міст ТБ" (логотип "ZIK", Львів) і ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (логотип "Z ZIK") про зміну бенефіціарного власника.

Тепер у супутникових ліцензіях ТРК "Міст ТБ" і ТРК "Нові комунікації", а також в ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне телебачення телемережі МХ-3 "Нових комунікацій" кінцевим бенефіціарним власником вказаний Тарас Козак.

Крім того, регулятор повідомляє, що за результатами моніторингу супутникового мовлення ТРК "Міст ТБ" від 27 серпня 2019 року Нацрада зафіксував відсутність мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії, що є порушенням вимог закону україни "Про телебачення і радіомовлення".

"Національна рада, керуючись частиною першою статті 70 цього Закону, статтею 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги призначила позапланову виїзну перевірку діяльності цього мовника", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, український політик Тарас Козак 14 червня 2019 року став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації".

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Нацрада направить до суду звернення про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Повідомляється, що члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.