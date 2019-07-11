Нацрада не має доказів зв'язку телеканалів "112", NewsOne і ZIK з Медведчуком

У Національної ради з питань телебачення і радіомовлення немає доказів зв'язку телеканалів "112", NewsOne і ZIK з Віктором Медведчуком. Про це заявила заступник голови Нацради Уляна Фещук на вечірньому засіданні Верховної ради, передає РБК-Україна.

За її словами, дані канали були куплені підставною особою.

"Ми живемо в правовій державі, тому керуємося виключно нормами закону... насправді ці канали куплені підставною особою, тобто зв'язку з Медведчуком ми довести не можемо", - зазначила Фещун.

Вона також зазначила, Національна рада співпрацює з Антимонопольним комітетом України для встановлення зв'язку між кінцевими бенефіціарними власниками зазначених телеканалів.

"Разом з Антимонопольним комітетом ми почали спільні дії, обмінюємося документами про те, щоб встановити зв'язок між бенефіціарними власниками "112", NewsOne і ZIK. Тобто ці дії почалися після того, як стало відомо, що пан Козак придбав ZIK", - повідомила представник Нацради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 липня телеканал NewsOne анонсував телеміст з російським телеканалом. Пояснюючи своє рішення NewsOne заявив про "важливість діалогу між народами України і Росії".

наступного дня, 8 липня, у зв'язку з намірами NewsOne провести телеміст ГПУ відкрила кримінальну справу за статтею замах на вчинення державної зради.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи телеміст з Російською Федерацією, назвав його дешевим піаром перед виборами.

Як відомо, NewsOne відмовився від проведення телемосту. Разом з тим, в Росії його все ж мають намір провести 12 липня.