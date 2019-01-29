У Нацрозвідці США попереджають про кібервтручання РФ в українські вибори

Наголошується, що Росія також продовжить вести інформаційну війну проти демократії

Российская Федерация (РФ) использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины. Об этом заявил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) Дэн Коутс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацразведки США.

Он отметил, что разведка ожидает от России использование кибертехнологии, чтобы повлиять на украинские выборы.

"Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей", - отметил он.

Директор Нацразведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является "примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей".

Ранее в Службе внешней разведке сообщали, что власти Российской Федерации дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.

Также президент Петр Порошенко заявил, что Россия влияет на избирательные процессы, которые происходят в европейских странах и в Украине в 2019 году.

Кроме того, глава государства ранее отмечал беспрецедентный масштаб подготовки России к вмешательству в выборы-2019.