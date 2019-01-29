У Нацрозвідці США попереджають про кібервтручання РФ в українські вибори

Фото: Ден Коутс (GettyImages)

Наголошується, що Росія також продовжить вести інформаційну війну проти демократії

Російська Федерація (РФ) використовує кібертехнології для втручання у вибори президента України. Про це заявив директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) Ден Коутс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацрозвідки США.

Він зазначив, що розвідка очікує від Росії використання кібертехнології, щоб вплинути на українські вибори.

"Росія також продовжить вести інформаційну війну проти демократії і буде використовувати соціальні мережі для досягнення своїх цілей", - зазначив він.

Директор Нацрозвідки США підкреслив, що захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці є "прикладом готовності Кремля порушувати норми міжнародного права для залякування своїх сусідів і досягнення своїх цілей".

Раніше в Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривну діяльність на виборах в Україні в 2019 році.

Також президент Петро Порошенко заявив, що Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах і в Україні в 2019 році.

Крім того, глава держави раніше зазначав безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори-2019.