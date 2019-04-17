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Нацрада виявила порушення в ефірі "1+1", пов'язані із Зеленським

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 19:44
Нацрада виявила порушення в ефірі "1+1", пов'язані із Зеленським
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За три місяці у 14% передач був присутній Зеленський

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до Центральної виборчої комісії у зв'язку з виявленими порушеннями виборчого законодавства на виборах 2019 в ефірі "1+1". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацради

Зазначається, що за три передвиборчих місяці присутність кандидата на пост президента Володимира Зеленського в ефірі "1+1" досягла 14%.

Зокрема, Нацрада наголошує, що були порушені статті 3, 561, 57 та 58 Закону України "Про вибори Президента України".

Так, зокрема упродовж 27-29 березня Нацрада зафіксувала в ефірі телеканалу трансляцію серіалу "Слуга народу-3", в ньому містяться висловлювання головного героя Голобородька, які дублюють тези передвиборної програми Зеленського та мають ознаки передвиборної агітації.

Зокрема, фрагмент із серіалу, озвучений Голобородьком: "… И поэтому, первое, что мы предлагаем - это законопроект про зняття недоторканості із Президента, депутатів і суддів…", та окремі тези: "Мої законопроекти в цьому напрямку: "Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів"; "Про імпічмент Президента України"; "Про відкликання народного депутата України", передвиборної програми цього кандидата ідентичні.

Раніше повідомлялося, що між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і олігархом України Ігорем Коломойським простежується зв'язок через спільних ділових партнерів, радників і навіть автомобілі.

РБК-Україна писало, що ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" подала позов у Печерський районний суд м. Києва до президента України Петра Порошенка та ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" (сайт "Новое время").

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