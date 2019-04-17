Нацрада выявил нарушения в эфире "1+1", связанные с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

За три месяца в 14% передач присутствовал Зеленский

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится к Центральной избирательной комиссии в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства на выборах 2019 в эфире "1+1". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацрады.

Отмечается, что за три предвыборных месяца присутствие кандидата на пост президента Владимира Зеленского в эфире "1+1" достигло 14%.

В частности, Нацрада отмечает, что были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины".

Так, в частности в течение 27-29 марта Нацрада зафиксировала в эфире телеканала трансляцию сериала "Слуга народа-3", в нем содержатся высказывания главного героя Голобородька, которые дублируют тезисы предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации.

В частности, фрагмент из сериала, озвученный Голобородько: "... И поэтому, первое, что мы предлагаем - это законопроект о снятии неприкосновенности с Президента, депутатов и судей...", и отдельные тезисы: "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей"; "Об импичменте Президента Украины"; "Об отзыве народного депутата Украины", являются частью предвыборной программы этого кандидата идентичны

Ранее сообщалось, что между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и олигархом Украины Игорем Коломойским прослеживается связь через общих деловых партнеров, советников и даже автомобили.

РБК-Украина писало, что ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд г. Киева к президенту Украины Петра Порошенко и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" (сайт "Новое время").