Нацрада просить суд анулювати ліцензію NewsOne

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення надішле звернення до суду про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Відповідне рішення оголосила виконуюча обов'язки голови Нацради Ольга Герасим'юк.

Повідомляється, що члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.

"Ми обговорили між собою всі деталі, врахували багато речей, які нам здалися важливими. Питання дуже складне і потребує виважених рішень. Національна рада зробила все, що від нас залежить. Ми застосували всі наші повноваження, що затвердити дане рішення", - зазначила Герасим'юк .

Також в рішенні Нацради йеться, що телеканал в своєму ефірі допустив розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі або ненависті. Таким чином, NewsOne звинуватили в порушенні закону про телебачення і радіомовлення та закону про інформацію.

Відзначимо, телеканал розкритикували за трансляцію виступів нинішніх нардепів від ОТЗЖ Віктора Медведчука і Юрія Бойка, де вони заявляли про необхідність відновити зв'язки з Росією, скасувати закон про декомунізацію, а також за заяви інших осіб про те, що "на Донбасі воюють донецькі шахтарі, а не росіяни війська "і так далі.

Нагадаємо, в липні NewsOne відзначився скандалом після того, як був анонсований телеміст з телеканалом "Росія". Тоді ж президент України Володимир Зеленський назвав телеміст з Росією дешевим піаром перед парламентськими виборами.

В результаті NewsOne скасував телеміст з Росією, пояснивши рішення тим, що стосовно його журналістів надходили прямі погрози.

