В Нацполиции рассказали, как преступники "переквалифицировались" во время войны

"Некоторые под предлогом войны начали заниматься псевдоволонтерской деятельностью, а по факту - банальным мошенничеством. Криминал - не исключение. Начали массово пригонять автомобили из-за границы, будто это для ВСУ. Потом это все на авторынке выставляется и продается", - рассказал Рубель.

По его словам, мошенники также завозят дроны Mavic, одежду и тому подобное, якобы на военные нужды. Затем это продается на разных Интернет-площадках.

"Просто занимаются мошенничеством. Мы документируем как отдельных дельцов, так и группы совместно с Департаментом уголовного розыска, следствием. Львиная доля мошенников - это арестанты СИЗО, заключенные. Они размещают объявления о продаже товаров (те же "Мавики", одежда, амуниция, тепловизоры и т.д.), которых не имеют в реальной жизни. Деньги получают их пособники на свободе и сразу исчезают", - добавил Рубель.